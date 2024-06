BMW nu en toen, welke kies jij?

Vandaag met mijn vader op het werk toch even een foto gemaakt; hij met zijn BMW i4 en ik met mijn BMW E39 zo goed als volledig M5 uitgevoerd in het prachtige Oxford Green. Wat een wereld van verschil maar prachtige wagens. Ben benieuwd of de i4 ook 374.000 km gaat redden!