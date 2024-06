Citroën ID Break

Het lijkt erop dat deze vanillevlagele ID Break uit februari 1967 onlangs grondig gerestaureerd is. Hij ziet er smetteloos uit. Dit exemplaar heeft het 2e front, met de dubbele koplampen in de vorm van kikkerogen. (Misschien pleeg ik heiligschennis : een godin danwel snoek met kikkerogen, dat kan eigenlijk niet). Overigens is hij al sinds 2000 bij de huidige – zakelijke – eigenaar.