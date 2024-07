Mercedes-Benz 190 SL (W121)

Tijdens een weekje Toscane hoort natuurlijk het bezoeken van alle leuke kleine steden en dorpen erbij. In de regio wordt je natuurlijk al dood gegooid met behoorlijk wat Panda 4×4's, oude 500'tjes en Piaggio Ape's (die laatste hebben een hele grote 'wil ik' factor gekregen!), maar op het centrale pleintje van Pienza ontdekte ik deze fantastische Mercedes 190 SL welke waarschijnlijk klaar stond voor een bruiloft o.i.d..

Die wilde ik natuurlijk even goed op de plaat zetten en het liefste zonder mensen erop. Helaas trok de auto nogal wat aandacht (én terecht), waarbij er zelfs een vrouw was die het normaal vond om met haar volle gewicht op de voorbumper te gaan zitten !@$%$@ Engels kon ze schijnbaar niet, wan wat we naar haar hoofd slingerde kwam niet echt aan…

Afijn, omdat het druk was toch ook maar wat foto's geschoten met wat onvrijwillige 'modellen' (ik ken ze niet) en ik moet zeggen dat die foto's per ongeluk beter gelukt zijn dan degene die ik kon maken toen er niemand omheen hing :D