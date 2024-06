MPM Erelis

Ik heb nog nooit van deze auto gehoord. Ik zag hem staan, heb er foto's van gemaakt, maar toen was niet duidelijk wat het was. Alleen het embleem verschafte duidelijkheid, want met enige moeite kon ik ontcijferen dat er 'MPM' op staat. Speuren op internet leverde 'MPM Erelis' op. Dat blijkt een auto te zijn die tussen 2015 en 2021 werd geproduceerd in Croissy-sur-Seine, door de Frans/Russische broers Paramonov. De naam MPM staat voor Mikhail Paramonov Manufacturing. De auto heeft een 3 cilinder 1200cc motor van PSA. In de jaren 2013 en 2014 werd de auto geproduceerd in Taganrog aan de Zwarte Zee. Hij had toen een 4 cilinder 1600cc motor, en de naam was Tagaz Aquila. En omdat Aquila adelaar betekent, is op het embleem de afbeelding van een adelaar te zien. Een succes zijn beide auto's nooit geworden, want beide keren ging de onderneming failliet. Het aantal geproduceerde exemplaren is niet te achterhalen. Duidelijk is wel dat het een zeldzame auto is, maar dat lijkt mij onvoldoende reden om er een te willen hebben. Ik heb ergens op internet gelezen dat het een McLaren zou zijn voor de prijs van een middenklasser, maar dat vind ik niet geloofwaardig.