Porsche Cayenne Overland

Op uitnodiging van de galleriehouder van Goodwood Art Gallery heb ik mijn Porsche Cayenne Overland op het event geëxposeerd. Het is een 958.2 met een zelfontwikkelde Overland kit met daarin koelkast, wasbak, gasfornuis en veel opslagruimte. Allemaal in dezelfde afwerking als de Porsche Cayenne.

Het beste van twee werelden: een luxe en comfortabele auto met veel aanzien die ook uitstekend tot z'n recht komt om rustig in de natuur te bivakkeren. Inmiddels zit er ook een daktent op.