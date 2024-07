Lamborghini Countach Liberty Walk

Eindelijk deze LBWK Countach in het echt kunnen zien. Wat een creatie is het toch. Ik vind het persoonlijk heel gaaf wat Liberty Walk doet. Deze Countach is heel de wereld al over geweest en afgelopen week stond 'ie in Nederland. Over een paar weken gaat 'ie weer terug naar Japan.