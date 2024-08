BMW E34 525i

Afgelopen juni ben ik met mijn BMW E34 525i naar Andermatt gereden voor het event Supercar Owners Circle.

Van dat evenement heb ik al wat foto's hier geupload (en zelfs fvdm gewonnen!), maar uiteraard heb ik ook wat foto's gemaakt van mijn eigen "super"car.

De auto is origineel zelfs afkomstig uit Zwitserland, dus hij leek zich thuis te voelen en heb dan ook zonder problemen onder andere de Furka & Oberalppass kunnen rijden, al was het op de Furka zoals je ziet behoorlijk winters met zelfs sneeuwval (in Juni). Helaas was het weer in het algemeen niet al te best waardoor het uitzicht vaak niet geweldig was, maar toch was het genieten om met deze cruiser de Alpen te verkennen!

#vakantiespot2024