BMW Z3 Coupe

Al jaren wilde ik een z3 coupe en begin dit jaar heb ik hem dan mezelf cadeau gedaan voor mijn verjaardag. Het is mijn dagelijkse auto dus ik geniet er in Nederland al van. Maar afgelopen week met een vriend naar Slovenië gereden. En daar onder andere Mangart Saddle bezocht, kon het niet laten om even wat foto's te maken. Je snapt waarschijnlijk wel waarom;)