Caterham 485S

Nieuw vriendje geïmporteerd, zodat de Atom zich niet zo eenzaam voelt 😁. Een Caterham 485S, de snelste Caterham voor de EU met een motorsport 2.0 Duratec met 240 pk bij een heerlijke 8500 toeren! Loopt echt goed op 550kg

Op het eerste gezicht lijkt het veel op de Atom, maar behalve de categorie zijn er eigenlijk geen overeenkomsten en vult het elkaar prachtig aan!

Sequentieel vs handbak

Motor achter vs motor voorin

Turbomotor vs motorsport atmosferische motor

Verder kan er op de Caterham gewoon een dakje, voorruit en deurtjes en zit er verwarming en zelfs een dashboard in…ware luxe dus.