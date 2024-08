Chevrolet Impala SS

Nieuw speelgoed van Joël Beukers. Dat neem ik tenminste aan, want op het dashboard zit een plaatje met de tekst "Specially built for Joel Beukers". Volgens de RDW is het overigens een Coupé, wat zou betekenen dat het dak eraf is gezaagd, om er deze cabriolet van te maken. Het interieur lijkt mij (als niet-kenner_ overigens ook niet meer erg origineel. Dat is allemaal nog tot daaraan toe, maar waarom er van die achterlijk kleine wielen onder zijn gezet is mij een raadsel. Dat verpest naar mijn idee de hele auto.