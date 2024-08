Ferrari 575M Maranello bovenop de Stelvio

18 juni was het begin van een weekje weg samen met mijn vader in de Ferrari 575m Maranello, iets wat een cadeau van mij was (gek, iemand een ritje geven in zijn eigen auto?) maar dat bleek een cadeua wat ik door mijn uitstelgedrag en matige planvaardigheid met dezelfde snelheid weer terugkreeg… een uitje samen dus. na een vlotte autobahnrit de wagen uitvoerig getest te hebben op topsnelheid en comfort voor de lange afstanden, was het een dag later tijd voor het bochtenwerk, nadat we via de Italaanse kant van de berg niet verder kwamen dan het berghotel halverwege i.v.m. sneeuw, hebben we de via de Umbrail-pas gelegen in Zwitserland aan de andere kant van de berg, toch de top weten te bereiken. bovenop de Stelvio kwamen wij in contact met Leonoor (@lnrMoto) die bovenop de berg deze fantastische platen heeft geschoten. iets om nooit te vergeten, want kijk zelf!