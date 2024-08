Maserati GranSport Spyder

Volgens de eigenaar en het schildje op het voorscherm is dit een 'Victory Spider One of One'. Dat kan kloppen, want de GranSport MC Victory – uitgebracht in 2006 ter ere van de diverse overwinningen van de Maserati MC12 in een oplage van 181 stuks – was er alleen als coupé. Dit exemplaar heeft een aantal details van die MC Victory (front splitter, luchtinlaten, diffuser) en ook een origineel interieur van een MC Victory (154/181) die waterschade had opgelopen en vervolgens gebruikt is voor de onderdelen. Aan de achterkant zijn bovendien de kwart ronde achterlichten vervangen door de boemerang-achterlichten. Motorisch is er niets gewijzigd.