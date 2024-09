Rolls Royce Phantom EWB

Vanaf vandaag rijdt deze ontzettend grote maar bijzondere Rolls Royce op de Nederlandse weg.

Het is niet de 1e keer dat ik een auto fotografeer met een prijs van meer dan 1 miljoen euro, maar bijzonder blijft het zeker!

Zo ook deze Rolls Royce Phantom EWB (Extended Wheel Base).

Met een cataloguswaarde van €1.045.870,- is dit wel de duurste Rolls Royce die ik op de foto heb gezet. En ook meteen de duurste Phantom in Nederland, geleverd door Cito Motors in Eindhoven.

Zo zitten er kristaldeeltjes in de lak verwerkt en zijn details zoals de "gallery" en spirit of extacy van carbon, 1 van 9 in de wereld met de Carbon Veil Gallerie, ontworpen door Alastair Gibson.

Wat mij betreft een zeer uniek en prachtig exemplaar!