Audi R8 ABT XGT – 1/99

Wow, wow, wow! Wat een machine! ABT transformeerde een Audi R8 LMS GT2 in een straatlegale versie en dit is het resultaat!

Dit zegt ABT:

‘Putting a perfectly balanced race car on the road has always been one of our biggest dreams – until now. Today, together with our long-term partner Scherer Sport, we are turning this dream into reality and proudly present the ABT XGT – the quintessence of our heritage, limited to only 99 unique models.’

Gespot, waar anders dan in Monte Carlo. Een welkome verrassing tussen alle Ferrari’s, Lambo’s etc.