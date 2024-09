Cybertrucks

Hallo, tijdens mijn roadtrip en familiebezoek in de VS vorige maand, reden we langs een Tesla-dealer in Cypress/Houston. Vanaf de snelweg trokken de Cybertrucks die in het gras geparkeerd stonden meteen onze aandacht. Net als eerder in het nieuws gemeld, kampen dealers blijkbaar met overvolle parkeerplaatsen en een overschot aan voorraad.

Het was bizar om te zien hoe deze Cybertrucks stonden te verstoffen. Het lijkt er dus op dat het probleem niet alleen bij de Model 3 en Y ligt; ook de Cybertrucks blijven langer staan dan verwacht.

Groet, Pierre