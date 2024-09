Kies maar: ‘oude’ of nieuwe Lambo

Ik stap in de lift van de Monte Carlo Casino parkeergarage, ga naar beneden, stap uit de lift, loop door de deur richting de garage en mijn auto en mijn mond valt open.

De verdieping had opeens belachelijk veel bijzondere auto’s. Een kleine greep: LaFerrari (zie mijn andere post) F8, DBX, GT3 RS, 296 GTB, C63 Black Series, 2x RS6, 2x Cullinan, Silver Shadow (zie mijn andere post) en nog veel meer.

Hier een Aventador en zijn opvolger. Beide zijn heel indrukwekkend. De Revuelto is een toffe opvolger, ik zou alleen niet voor zwart kiezen. Staat een beetje anoniem op zo’n auto.

Normaliter kom je soms 1 à 2 bijzondere auto’s tegen en neem je even te tijd om ze te bekijken, maar in Monte Carlo is dat zo anders. Je wordt bijna overrompeld en weet tijdens zulke momenten even niet waar je moet kijken. 😅