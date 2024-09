Koenigsegg CCXR

On-ge-looflijk! Zo wacht je 12 jaar op het spotten van een Koenisegg in het wild. En zo spot je er 2 in 2 weken! en dat op nog een 15km afstand van beide locatie’s. wat zal er volgende week hier in de buurt staan? :’)

Fenomenale auto’s zijn dit!