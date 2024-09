Mercedes-Benz 280 SL Pagode

Deel 1 van de roadtrip van Zwitserland naar Ibiza, heerlijk stuk door de bergen gereden van Nendaz (Zwitserland) tot Aosta (Italië) en toen door naar San Remo, heerlijk genieten van de Riviera en gelukkig het slechte weer ontkomen! Monaco is dichtbij San Remo, dus uiteraard even bezocht! De auto is helemaal van top tot teen gerestaureerd en rijdt als een zonnetje.