Porsche 991 Turbo S | Atlantic Road Trip 2024

In Juni heb ik Atlantic Road Trip 2024 gereden met de Porsche 991 Turbo S. We begonnen in Tromsø en reden via de westkust richting Oslo. De wegen waren top en de omgeving was adembenemend. Ik dacht dat ik het grootste deel van Noorwegen wel had gezien, maar het blijft iedere keer geweldig om mee te maken. In het hoge noorden hadden we fantastisch weer met onderweg hier en daar een bui. De combinatie van regen, zon en de fjorden gaf een geweldig contrast met hele scherpe kleuren. Misschien heeft het te maken met het feit dat we boven de poolcirkel zaten, maar ik heb nog nooit zo'n intense regenboog gezien.

De Porsche was zeer comfortabel voor de lange ritten en de wegen waren prachtig. Mocht je ooit overwegen om naar Noorwegen te gaan: doen. Heb inmiddels het halve land doorkruist in o.a. een 911, Lusso, Aventador en Z4 en de wegen zijn er fantastisch voor. Geen SUV nodig.

Zeker een aanrader!