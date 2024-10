Lamborghini Temerario

ik moet eerlijk bekennen. Op de foto's wist ik het nog niet. Als mega Lamborghini liefhebber was deze first look op de pers foto's niet heel denderend. Iets wat ik met de Revuelto wel had. Vandaag heb ik hem voor het eerst in real life mogen zien. en bij nader inzien, is dit toch wel een fantastisch apparaat geworden! Achterkant moet je een aantal keer zien, maar dan went die. Voorkant was al meteen heel tof!