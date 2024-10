Xpeng G6

Na de nog vrij zeldzame Xpeng P7 en de naar mijn idee best goed verkopende G9, heeft het Chinese Xpeng nu hun derde model uitgebracht op de Nederlandse markt, de G6. Een SUV-coupé. Het kleurtje is leuk, maar daarmee is denk ik ook veel gezegd. Gaat het Tesla-rijders uit hun Model Y halen (die overigens niet veel knapper is)?

Schiphol, Nederland