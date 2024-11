Dodge Viper SRT-10 ACR 1:33 Edition

Op mn laatste avond in het ziekenhuis, morgen verhuis ik naar het revalidatiecentrum, maar even een beuker online gooien van afgelopen zomer gespot in de parkeerkelder van het Louwman Museum. Terwijl ik wegreed, kwam hij aanrijden, super veel geluk dast ik niet 5 minuten eerder wegreed. ben omgekeerd en heb hem nog kunnen spotten in de kelder. Kneiterdikke persoonlijke primeur!