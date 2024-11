Gecamoufleerde Porsche Panamera

We verwachten geen nieuws rondom de Porsche Panamera, maar toch kwamen we dit gecamoufleerde exemplaar tegen. Kenteken met LEO erin geeft aan dat dit inderdaad een auto van Porsche is. EG is van de afdeling motorenontwikkeling. Komende jaren moeten motoren nog weer schoner worden.