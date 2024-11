Rolls-Royce Mansory Cullinan

We kennen Mansory natuurlijk van de erg aanwezige kits op auto's, maar hierop staat het toch geweldig? Het maakt in mijn ogen de Cullinan een stuk bruter. Al weer de 2e Mansory die ik heb gespot in Oisterwijk, het gaat de tijd wel lekker daar. Ook staat er bij Du Parc nog een RS6 Mansory, dus hopelijk komt die ook een keer in het centrum.