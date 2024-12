Audi RS6

Door de eigenaar ben ik gevraagd om een paar plaatjes te schieten van deze Audi Audi RS6 die versierd is met 4000 lampjes. Er heeft heel veel uren werk in gezeten en is 250 meter draad geplakt. Het resultaat is ontzettend leuk. De RS6 kreeg heel veel waardering en ik heb nog nooit zoveel mensen naar buiten zien komen om even een kijkje te nemen en even een fotootje te maken.