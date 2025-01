Porsche 918 Spyder

Laatst was er een klantendag bij Porsche waar ze alles van het pand openstelde om een kijkje te nemen. Zo stond er in de werkplaats deze gave Porsche 918 Spyder.

Ik ben de foto's van deze dag helemaal vergeten en kwam ze net weer tegen. Dus zal zo nog een paar auto's uploaden.

Ze hadden speciaal voor deze dag ook nog wat auto's uit het museum uit Zuffenhausen tentoongesteld staan. Wat grappig is, want 2 weken er voor was ik daar geweest en een paar auto's herkende ik uit het museum.