Ferrari F40

Twee weken geleden reed ik samen met mijn vriendin door Parijs toen ik ineens een bericht kreeg van een kameraad die ook in de stad was: "Heb je de F40 al gezien?"

Ik keek op en ja hoor, daar ging ‘ie – een Ferrari F40, gevolgd door een paar andere toffe youngtimers en klassiekers. Ze reden vlak voor ons langs, midden in de drukte van de stad.

Zonder er echt bij na te denken, besloten we ze te volgen. Het was nog best een uitdaging om ze bij te houden in het verkeer van hartje Parijs, maar na een korte rit stopten ze net buiten het centrum.

Daar stonden ze dan, gewoon geparkeerd langs de straat. Daar zijn deze foto's gemaakt. Geheel onverwacht, mijn dag kon niet meer stuk.