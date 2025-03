Porsche Carrera GT

Ik upload 3 kneiterdikke spots in 3 verschillende landen om mijn verjaardag te vieren!

Ik wilde graag naar Düsseldorf om te autospotten maar toen ik hoorde over een LFA, Carrera GT en 959 in Groningen heb ik mijn plannen omgegooid en ben de volgende in alle vroegte naar Groningen gereden. Wat een kans om eindelijk een LFA en 959 te spotten!! Die stonden zeker op mijn 'want to spot'-lijstje!

Verjaardagsupload 3/3