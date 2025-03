Vader en zoon naar de Eifel met een RS4

Sinds begin maart ‘25 trotse bezitter van een mooie Sepang Blauwe RS4 en wat is er dan mooier om met de oudste van 6 op boevenpad te gaan naar de Eifel! Tal van mooie wegen en als kers op de taart een rondje Nordschleife. Op de terugweg even langs de welbekende Classic Remise in Dusseldorf.