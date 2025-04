Ford GT

Ik moest even 2x kijken toen ik in de verte boven de bosjes wat blauw met oranje zag aankomen. Er is van de week een Ford GT in die kleuren gezien en ik twijfelde dus geen moment! Wat een een gave auto om toe te voegen aan mijn lijst. Deze heeft een tijdje bij DTMobility gestaan met een Cars-wrap. Dan vind ik dit toch een stuk mooier!