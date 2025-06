Bitter Vero Sport

Dit is een Bitter Vero Sport! Er zijn in totaal 10 Bitter Vero's gemaakt, waaronder ook deze Sport. Technisch is deze Vero Sport een Holden Commodore. Het bijzondere is dat deze auto bij iemand in een privé collectie heeft gestaan, en na 13 jaar een kenteken heeft gekregen. 4.000 kilometer staat er pas op. Door de V8 was het geluid ook waanzinnig lekker. Als je het aan mij vraagt een absolute topspot! Voor meer info:https://www.bittercars.com/Vero_Sport.php