Land Rover Discovery 3 4.4 V8

Greenlanen in Wales – in de machtige 4.4 V8

Geen hardcore off-road dit keer, maar een ontspannen rit langs schitterende uitzichten, bospaadjes en heuvels. Het vogelgezang was prachtig, maar eerlijk is eerlijk: het geluid van die V8 klonk nóg beter.

Voor wie zich afvraagt of dit zomaar mag in het VK, en wat greenlaning eigenlijk is ( een goed onderwerp voor een artikel misschien):

Het Verenigd Koninkrijk kent veel zogenaamde "byways open to all traffic" (BOATs) — oude wegen die niet onderhouden worden, maar wel wettelijk openbaar zijn. Zelfs als zo’n pad nu over privéterrein loopt, blijft het vaak toegankelijk zolang het historisch in gebruik is. Sommige paden zijn gesloten voor voertuigen, maar veel zijn dat niet.

Op OS-kaarten kun je zien welke routes je wel of niet mag rijden. Organisaties zoals de Green Lane Association (GLASS) houden dit bij, helpen bij onderhoud, en komen in actie tegen onterecht afgesloten wegen. Dankzij dat werk kun je met een 4×4, motor, te paard of te voet genieten van plekken waar je anders nooit zou komen.