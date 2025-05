Porsche GT3 R Rennsport

Voor een korte tijd staat nu de GT3 R Rennsport bij Porsche Centrum Brabant. Omdat ik graag zo veel mogelijk verschillende Porsches op de foto wil, was dit natuurlijk een perfecte kans om deze GT3R op beeld vast te leggen! Het hielp ook wel mee dat er op dat moment niemand in de winkel was.

Het was erg moeilijk om 10 foto's te kiezen, en omdat ik nog wat detailfotos er bij wilde zijn dit ze geworden.

En dan de auto zelf, een fantastische wagen met een enorme strijkplank achterop! 77 exemplaren worden hiervan gemaakt, waarmee je niet op de openbare weg mag. Een beetje hetzelfde principe als de Ferrari XX program, maar deze Porsche mag je wel thuis bewaren. Een prijs van maarliefst €951.000 ex btw. Hij staat er nog tot half juni en gaat dan naar Porsche centrum Maastricht.