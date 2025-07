Ferrari F12berlinetta

Tot vorig jaar werden de Ferrari dagen in Peer georganiseerd. De organisatie van toen is ermee gestopt, en een nieuwe organisatie hield op 17 juli de Italian Days in Peer voor auto's ouder dan 30 jaar.

Helaas mocht deze prachtige F12berlinetta daardoor niet het centrum in, maar stond hij erbuit geparkeerd. Het geel staat de auto geweldig en de carbonnen accenten staan hem zeer goed. Het geluid van de V12 was al helemaal fantastisch.