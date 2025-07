Ferrari F40 op de trailertt

Wat was dit echt bi-zar! Samen met mn vriendin was ik ergens in Bilthoven aan het oppassen, toen ik een foto doorkreeg van Rick dat hij deze F40 had gespot. Hij reed op de snelweg richting Utrecht, dus ik snel de auto in en plankgas ook de snelweg op. Rick stapte in en hebben 5 minuten kunnen inlopen op de F40. Helaas wel bij een trajectcontrole.. oeps Al met al een bizar dikke spot!