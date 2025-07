Lamborghini Gallardo Valentino Balboni

Na een tip even wezen kijken naar deze fantastische Valentino Balboni! Mega vriendelijke eigenaar die ook vertelde dat hij richting Italië gaat rijden. Dat moet vast een toffe rit worden in dit apparaat! Verder heeft Valentino Balboni himself de middensteun gegraveerd op Assen in Mei dit jaar.