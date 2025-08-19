Bugatti Chiron
Deze Bugatti Chiron reed mee tijdens de Summer Rallye vanuit Knokke (B). In Cadzand had de groep een korte pauze waarbij de vriendelijke eigenaar iedereen te woord stond, informatie verschafte over de auto’s en jonge carspotters zelfs even in de Chiron mochten zitten.
Reacties
lowlow zegt
Ja, maar, wat was zijn verhaal?
Hij is wellicht eigenaar van een (heel) groot bedrijf? Zoja, welk? En heeft wellicht een ganse autocollectie (of is de Chiron z’n daily? 😜) ?
Is het gewoon een collega Belg? Of een uitgeweken belastingsontduiker?
Motomoto zegt
🙄