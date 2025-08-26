Lamborghini Diablo x2

Tijdens onze zomer roadtrip op de Bernard pas deze Lamborghini Diablo tegengekomen. Het team van Top Gear was aan het filmen en ik mocht wat foto's maken tussendoor. Waanzinnig om op zo'n locatie tegen te komen. Helaas geen tijd om te wachten op de Eccentrica. Wel nog gezien een paar kilometer verderop, wat een gave creatie is dat zeg! Zie laatste foto. #vakantiespot2025