Lamborghini Diablo x2
Tijdens onze zomer roadtrip op de Bernard pas deze Lamborghini Diablo tegengekomen. Het team van Top Gear was aan het filmen en ik mocht wat foto's maken tussendoor. Waanzinnig om op zo'n locatie tegen te komen. Helaas geen tijd om te wachten op de Eccentrica. Wel nog gezien een paar kilometer verderop, wat een gave creatie is dat zeg! Zie laatste foto. #vakantiespot2025
Reacties
Kuifje zegt
Epische spots, bizar gaaf!
thomcarspotter zegt
De TopGear video: https://www.youtube.com/watch?v=fOxJbA8HwIE
tortuga zegt
Die bruine is zelfs zo´n gave restomod!
mattr zegt
Is idd een Eccentrica
MaartenD zegt
Wow gaaf!