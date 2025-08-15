Groene GT3 992.1 of groene GT3 992.2? Beide mooie spec, welke groene zou jij kiezen? Spotter: AMGeüpload op: 15 augustus 2025Plaats: Nederland Kenteken: hjr-55-r Meer coole spots! VW Gol blijft toch een spannend kleurtje hoor 992 GT3 992 GT3 992 GT3 Porsche 992 GT3 Rolls-Royce Ghost RS3
Reacties
Carspotter-t zegt
Ik zou de porsche kiezen
bierbuik zegt
Doe mij die groene maar.
kniesoor zegt
Op basis van de velgkleur : de oudste van de twee.
Mister Cardoni zegt
Hashish and wiet.
alloallo zegt
Mag mix and match? Ik kies de donkere groen met de zilveren velgen
iphonistvongates zegt
De donkere Northern Irish Racing Green versie en de appeltaart van Café Dudok met illy Intenso Torréfaction koffie 😎
Hopelijk zonder die vreselijke kuipstoeltjes die 12 verplichte sessies betekenen bij de physiotherapist na elke middelkorte rit.