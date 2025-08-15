Mercedes S65 AMG
Das Beest gewassen en even flink stuk gereden. Alles spinnenwebben er weer uit. Beer van een motor.
Das Beest gewassen en even flink stuk gereden. Alles spinnenwebben er weer uit. Beer van een motor.
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.
Reacties
golf1985 zegt
Wat blijven dit eigenlijk ook sjieke auto’s in de goede kleurstelling. Rijd fantastisch gok ik!🤷♂️
E34M5Touring zegt
Ja rijdt echt top. Comfortabel als t mag en bloedsnel als t moet.
Bender zegt
Wat een ontiegelijk gaaf ding! Zijn deze in aanschaf daar veel goedkoper dan hier?
Tonnie zegt
Chique uitvoering, daar kunnen ze hier nog heel wat van leren.
marcus zegt
Super mooie auto. Nooit meer weg doen!