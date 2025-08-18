Renault Duster X5?!
Deze Renault Duster heeft een identiteitsprobleem en had graag een X5 willen zijn. Tweede wannabe BMW die ik hier upload haha..
Deze Renault Duster heeft een identiteitsprobleem en had graag een X5 willen zijn. Tweede wannabe BMW die ik hier upload haha..
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.
Reacties
Lambrusco zegt
Bijna mooier dan een originele BMW ;). Al is de X5 een van de weinige modellen uit de line up die ik kan waarderen.
moveyourmind zegt
Freude am Sparen.
mjpamsterdam zegt
Het waarom is me niet duidelijk maar wel geinig