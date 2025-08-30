VAZ 2101 Zhiguli
Deze leuke VAZ 2101 er bij gekocht voor de verzameling. De Zhiguli is een onder licentie gebouwde Fiat 124. De auto was in de Soviet Unie echt de auto voor het volk. Dit exemplaar is een aantal jaar geleden goed gerestaureerd en is in zeer goede staat, vandaar dat ik hem ook niet kon laten staan.😁
Reacties
chrisc zegt
rulefollower zegt
Fantastisch, vieren met een fles wodka.
chrisc zegt
Ja, geweldig om straks mee door NL te tuffen! 1 fles maar?! 😜
Robert zegt
Deze Lada is nog veel leuker (zeg maar gerust: jaloersmakend):
https://youtu.be/vtSreINs_28?si=pXxJAADlo9x1goFO
chrisc zegt
Zo zijn er genoeg andere projecten. Maar leuker, nee. Deze is origineel en dat blijft hij ook. 😁
tenaci zegt
Ietsjes verlagen zou hem nochtans goed doen….
moveyourmind zegt
Mooi exemplaar zeg! Straalt nog veel van de Italiaanse elegantie uit van het ontwerp waar hij van af stamt. Van welk bouwjaar is hij?
chrisc zegt
Ja dat maakt ze voor mij ook zo leuk! Deze komt uit 1971.
tenaci zegt
Gaaf ding en ik heb zeker niks op de auto zelf tegen. Maar ik zou niet graag rondrijden met een lapje van een massamoordenaar achterin m’n auto….. Just sayin’
chrisc zegt
Nee die en de touwtjes zijn er inmiddels uit. Hou niet zo van franjes in m’n interieur.
jaso013 zegt
Geweldig dit! Geniet ervan!
chrisc zegt
Dankjewel! 😁
rikv99 zegt
Mega mooie wagen. Veel fijne KMers toe gewenst comrade
chrisc zegt
Bedankt! 😁