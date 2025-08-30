VAZ 2101 Zhiguli

Deze leuke VAZ 2101 er bij gekocht voor de verzameling. De Zhiguli is een onder licentie gebouwde Fiat 124. De auto was in de Soviet Unie echt de auto voor het volk. Dit exemplaar is een aantal jaar geleden goed gerestaureerd en is in zeer goede staat, vandaar dat ik hem ook niet kon laten staan.😁