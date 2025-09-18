Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2023 Spotter: ecnerualcarsGeüpload op: 18 september 2025Plaats: Duitsland Kenteken: Onbekend Meer coole spots! Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2023 BMW 5 m60 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2020 VW Karmann Ghia touring coupé Geile conti! Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Gepot @ Zolder
Reacties
weekert zegt
Natuurlijk is een originele dik uitgevoerde versie altijd het mooiste, maar ook mooi om te zien dat langzamerhand deze auto’s ook een andere categorie liefhebbers toe kan behoren en meer uitgesproken eigen creaties ervan maken. Ieder zijn smaak, ik hou wel van een beetje kleur op de weg.
ejpotter zegt
Maken, ik hou wel van gouden velgen icm met de juiste kleur op de wagen en dat is met deze wel het geval.
Jens_Roadster zegt
Maken, dit staat wel goed hoor.