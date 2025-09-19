Audi RSQ8 Spotter: tdvphotographyGeüpload op: 19 september 2025Plaats: Nederland Kenteken: Onbekend Meer coole spots! Aston Martin Vantage dealer Austin healey Audi RSQ8 Audi RS Q8 RSQ8 Bmw M6 M5 M3 Maserati Kyalami Audi RSQ8
Reacties
martinus.tussengas zegt
Die is niet meer te redden denk ik zo.
rs133 zegt
Goh, denk je dat?
kniesoor zegt
Een dure kar, populair in zekere kringen, met een Duits kenteken en afgefikt in Nederlandje. De onderbuik rommelt vervaarlijk . . .
Focacino Royale zegt
Mooie basis voor de 1e RSQ8 cabriolet! Niels van Roij kan hier vast nog wel wat mee *kuch*
mattr zegt
De auto is nu zwart en het verzekeringsgeld wit.