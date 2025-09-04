Autoblog.nl

BMW 6 GT

De eigenaar (UK) van deze BMW M6 GT of Alpina 6 GT of gewone 6 serie GT is echt helemaal los gegaan op de Carbon delen catalogus en alles wat er verder aan after market plastic nog op paste, in mijn ogen ver over the top, maar ieder zijn ding, vind het in ieder geval een spot waard.

Spotter:

Plaats: Frankrijk
Kenteken: Onbekend

