BMW 6 GT
De eigenaar (UK) van deze BMW M6 GT of Alpina 6 GT of gewone 6 serie GT is echt helemaal los gegaan op de Carbon delen catalogus en alles wat er verder aan after market plastic nog op paste, in mijn ogen ver over the top, maar ieder zijn ding, vind het in ieder geval een spot waard.
Reacties
thomcarspotter zegt
Alpina heeft de 6GT nooit onder handen genomen, gelukkig. Er is ook nooit een M versie van gemaakt. Waarom deze eigenaar dan voor een sportief (Temu) sausje bij deze auto heeft gekozen is mij een raadsel.
jcjc zegt
De tandjes!
allesmetturbo zegt
Sponsored by ome ali
mc96 zegt
Beauty is in the eye of the beholder….