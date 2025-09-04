BMW M3 G80

Een droom die uitkwam!

Als invalide is het voor mij niet eenvoudig om zomaar ff in een andere auto te rijden, laat staan een spotwaardige! Sinds ik 13 jaar geleden mn rijbewijs haalde heb ik letterlijk alleen maar in mn eigen trouwe Peugeot Partner gereden. Het was dus echt een droom om eindelijk een ´dikke´ auto te rijden, en die droom kwam vandaag uit dankzij Tom Westendorp (ik denk dat hij dit wel leest), en Bergwerff BMW! Deze BMW is van een rij-instructrice van BMW geweest. Ten tijde dat ze werkzaam was voor BMW raakte ze verlamd. BMW paste haar auto aan waardoor ze haar werk ‘gewoon’ kon blijven doen! Nu is deze auto naar Nederland gehaald en is het de goedkoopste M3 G80 die in Nederland te koop staat! Een tijdje geleden schreef Autoblog hier al een artikeltje over: https://www.autoblog.nl/nieuws/goedkoopste-m3-g80-van-marktplaats-heeft-een-schuifdeur-7129368 Toen Tom de auto binnen kreeg dacht hij aan mij en hij regelde dat ik er een middagje in kon rijden. Absurd, wat gaat dat snel, zo makkelijk zo hard, zo fijn, zo soepel, zo goed!

Kortom een middag om nooit meer te vergeten en een droom die uit is gekomen!

Nogmaals dank aan Bergwerff BMW en Tom!