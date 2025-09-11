Ferrari F12berlinetta Novitec Rosso
Hoe je met goudkleurige wielen en nog wat carbon onderdelen hier en daar van een relatief onopvallende F12 berlinetta – prachtig ontwerp overigens – een enorm opvallend exemplaar kan maken.
Hoe je met goudkleurige wielen en nog wat carbon onderdelen hier en daar van een relatief onopvallende F12 berlinetta – prachtig ontwerp overigens – een enorm opvallend exemplaar kan maken.
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.
Reacties
078spotter zegt
zeer geslaagd..de F12 is prachtig en ook goed zeldzaam
kniesoor zegt
Sappig wagentje, me like 👌