Ferrari F12berlinetta Novitec Rosso

Hoe je met goudkleurige wielen en nog wat carbon onderdelen hier en daar van een relatief onopvallende F12 berlinetta – prachtig ontwerp overigens – een enorm opvallend exemplaar kan maken.

Spotter:

Plaats: Nederland
Kenteken: P-367-JK

