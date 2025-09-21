Ferrari Roma Prachtige Ferrari Roma uitgevoerd in matzwart, gezien in Sleidinge. Spotter: flippe123Geüpload op: 21 september 2025Plaats: Nederland Kenteken: Onbekend Meer coole spots! BWM M6 GRAN COUPE fiatje Audi S6 Ferrari Roma Ferrari Roma Combo SLS Electric Drive + G63 AMG 6x6 + SLS AMG Black Series Ferrari Roma Roma
Reacties
tortuga zegt
Vind het niet mooi staan eerlijk. Maar ik heb dan wel geen Ferrari Roma
Usdriver zegt
Uitsluitend voor begrafenis ondernemers
JanJansen zegt
Ik vind het altijd wel prettig dat ik aan de auto kan zien wat voor een figuur er achter het stuur zit.
Hier weet ik het even niet meer. Jort Kelder met een Balr-stoma-tasje? Ali-B die het Journaal voorleest?
vobmal zegt
Dat dak is inspirerend.