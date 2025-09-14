NC500 met BMW E91 330i

In april van dit jaar heb ik samen met mijn vader de North Coast 500 gereden in Schotland. We hebben ons grotendeels aan de route gehouden (met de klok mee), alleen het stuk van Inverness richting het westen hebben we overgeslagen. Omdat we helaas niet heel veel tijd hadden, moesten we redelijk doorrijden. Gelukkig houd ik van rijden en mijn vader van zitten, dus dat kwam goed uit!

Voor de heen- en terugreis hebben we de veerboot van IJmuiden naar Newcastle genomen. We hebben overnacht in Invergarry, Ullapool, Wick en Perth. Ook zijn we nog langs Loch Ness gereden, door de Cairngorms en Edinburgh. Het was een prachtige trip, met afwisselende natuur, goed weer, vriendelijke mensen en heerlijke wegen. We hebben echt genoten!

De BMW E91 330i (mét handbak) is een perfect reismaatje: genoeg ruimte, een heerlijke motor met dito geluid en een uitstekend onderstel.