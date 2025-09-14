NC500 met BMW E91 330i
In april van dit jaar heb ik samen met mijn vader de North Coast 500 gereden in Schotland. We hebben ons grotendeels aan de route gehouden (met de klok mee), alleen het stuk van Inverness richting het westen hebben we overgeslagen. Omdat we helaas niet heel veel tijd hadden, moesten we redelijk doorrijden. Gelukkig houd ik van rijden en mijn vader van zitten, dus dat kwam goed uit!
Voor de heen- en terugreis hebben we de veerboot van IJmuiden naar Newcastle genomen. We hebben overnacht in Invergarry, Ullapool, Wick en Perth. Ook zijn we nog langs Loch Ness gereden, door de Cairngorms en Edinburgh. Het was een prachtige trip, met afwisselende natuur, goed weer, vriendelijke mensen en heerlijke wegen. We hebben echt genoten!
De BMW E91 330i (mét handbak) is een perfect reismaatje: genoeg ruimte, een heerlijke motor met dito geluid en een uitstekend onderstel.
Reacties
Design_Driven zegt
Heel mooie rit met een hele fijne motor. Ik heb stukken gedaan maar wil het ook nog een keer in zijn geheel doen.
mattr zegt
Mooi! Die rukpukkel in de achterbak leggen en die plaatjes kunnen zo de BMW folder in
Lohran zegt
Rukpukkel 😂 Had hem er eerst af. Maar het is geen afneembare, dus moet dan de bouten loshalen. Ik heb er af en toe een aanhanger achter en vind het wel handig als bumperbescherming, daarom laat ik ‘m nu meestal zitten.
Bedankt voor het compliment!