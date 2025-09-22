Porsche 992 GT3 RS Weissach
Ruby Rose vind ik de perfecte kleur voor een Porsche. Ben er dus ook blij mee om zo mijn 2e GT3 RS in deze kleur te kunnen spotten!
Reacties
madhatter zegt
Nee. Veel te druk. Zonde van de auto
heckblende zegt
en mensen klagen over Mansory?
Robert zegt
Die kleur is wat mij betreft het enige echt fraaie aan deze 911. Die laatste generatie heeft al zo veel last van (visuele) obesitas, dan maken die spoilers, skirts, flaps, wing plates, enz. het er ook nog eens niet beter op.
ouwedibbes83 zegt
Die eerste foto is prachtig, dat zonlicht maakt het een fijne herfstplaat. Voor mij iets te uitbundig, zo’n GT3 RS. Geef mij maar een wat ouder model, een Lufti noemen de Duitsers dat dacht ik.
cossiekiller zegt
All waste of time because Hector is gonna be running three Honda Civics with Spoon engines.
On top of that, he just came into Harry’s and ordered three T66 turbos with NOS and a Motec system exhaust.
Tonnie zegt
Mooie foto’s! De kleur is gaaf, velgen zijn gaaf (niet zwart!) en de vleugel is vet. Maar als geheel vind ik het geen fraaie auto.
En deze 911 Ruby Star is niet van Wouter! (Denk ik).