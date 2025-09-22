Autoblog.nl

Porsche 992 GT3 RS Weissach

Ruby Rose vind ik de perfecte kleur voor een Porsche. Ben er dus ook blij mee om zo mijn 2e GT3 RS in deze kleur te kunnen spotten!

Spotter:

Plaats: Duitsland
Kenteken: Onbekend

Reacties

  3. Robert zegt

    Die kleur is wat mij betreft het enige echt fraaie aan deze 911. Die laatste generatie heeft al zo veel last van (visuele) obesitas, dan maken die spoilers, skirts, flaps, wing plates, enz. het er ook nog eens niet beter op.

